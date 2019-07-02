Клишина может пропустить турнир в Марселе из-за проблем с авиадоставкой багажа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина, вернувшаяся в спорт после длительного перерыва, может пропустить турнир в Марселе (Франция) из-за несвоевременной доставки багажа авиаперевозчиком. Об этом сообщил ТАСС менеджер Клишиной Алексей Николаев.

Сезон-2018 и первую половину 2019 года Клишина пропустила. 21 июня она выступила на турнире Dwight Phillips Invitational в США, где показала результат 6,84 м, выполнив квалификационные нормативы на предстоящий чемпионат мира и Олимпийские игры - 2020 в Токио. Следующий старт она планировала провести 2 июля в Марселе.

"Участие Клишиной в турнире в Марселе сейчас находится под вопросом. Дарья летела во Францию [из Москвы] самолетом "Аэрофлота", ее заставили сдать сумку со спортивной амуницией в багаж, который в итоге не прилетел", - сказал Николаев.

"Возможный пропуск турнира в Марселе негативно скажется на подготовке Дарьи к сезону и к его главному старту - чемпионату мира в Катаре", - отметил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября.