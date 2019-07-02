Двукратный чемпион мира Денисов занял должность заместителя спортивного директора ХК ЦСКА

ТАСС, 2 июля. Бывший игрок хоккейного клуба ЦСКА Денис Денисов занял должность заместителя спортивного директора команды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба армейцев.

На занимаемой должности 37-летний Денисов будет отвечать за выступления фарм-клуба ЦСКА - "Звезды" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Начальником команды стал Артем Захаров, который работал до этого в клубе "Красная Армия" (молодежная команда ЦСКА - прим. ТАСС), а техником по форме назначен Антон Тишкин, ранее работавший с китайским молодежным хоккейным клубом "КРС-Хэйлунцзян".

Денисов выступал за ЦСКА (1997-2001, 2012-2017), московские "Крылья Советов" (2001-2002), уфимский "Салават Юлаев" (2002-2003), казанский "Ак Барс" (2003-2006), омский "Авангард" (2006-2008), московское "Динамо" (2008-2010), петербургский СКА (2010-2012) и магнитогорский "Металлург" (2017-2018). В составе "Ак Барса" и ЦСКА он становился чемпионом России, также он дважды выигрывал чемпионаты мира (2012, 2014) и становился бронзовым призером чемпионата мира (2005) в составе сборной России.

ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии "Авангард".