Гроссмейстер Федосеев уверен, что Ханты-Мансийск способен принять матч за шахматную корону

БЕЛГРАД, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ханты-Мансийск, в котором в сентябре пройдет Кубок мира по шахматам, в будущем способен принять и матч за звание чемпиона мира. Такое мнение ТАСС по телефону высказал российский гроссмейстер Владимир Федосеев.

Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

"Для меня Ханты - отправная точка, так как я впервые сыграл там за сборную России на командном чемпионате мире, когда мы заняли второе место, - сказал Федосеев. - Ханты-Мансийск проводит шахматные Олимпиады, там проходили турнир претендентов, этапы Гран-при, женский чемпионат мира. Трудно сразу вспомнить, какого турнира там не было. Наверное, только мужского матча за звание чемпиона мира, но я не удивлюсь, если однажды он там пройдет".

В 2020 году в Ханты-Мансийске состоится Всемирная шахматная олимпиада.