Футболист "Краснодара" Вандерсон назвал Россию своим вторым домом

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бразильский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Вандерсон считает, что Россия стала для него вторым домом. Об этом он рассказал ТАСС.

Футболист выступает за российский клуб с 2017 года, в составе "Краснодара" в минувшем сезоне он стал бронзовым призером чемпионата России. В октябре прошлого года в эфире телеканала "Россия 24" Вандерсон отметил, что хотел бы сыграть в составе сборной России.

"Да, на тот вопрос я тогда ответил: "Почему бы и нет". Нельзя загадывать, как сложится все в будущем, никогда не говори никогда, - сказал Вандерсон. - Мне нравится жить в России, Россия - мой второй дом, я чувствую себя здесь очень хорошо".

"Сборная России - интересная команда, она мне нравится. Могу повторить все то же, что я говорил и раньше", - добавил он.

Бразилец рассказал, что общался о сборной России с Ари и Гилерме, которые уже выступают за национальную команду. "Они с теплыми чувствами отзываются об играх за сборную России, выступают там с прекрасными игроками. Это здорово играть за сборную и приносить радость людям, болеющим за нее", - подчеркнул он.

"В России нелегко играть"

По словам Вандерсона, в Россию ему предложил поехать его брат Данило, выступавший за "Мордовию". "О клубе я ничего не знал, не был знаком с бразильскими игроками команды. Но мой брат был знаком с Жоаозиньо, Вандерсоном (Вандерсон до Кармо играл за "Краснодар" с 2012 по 2017 год - прим. ТАСС), он советовался с ними. Он был тем человеком, который дал мне подробную информацию, чтобы я принял решение, приезжать сюда или нет", - вспомнил он.

"Российская лига отличается тем, что здесь очень высокий уровень конкуренции. Когда играют лидер с аутсайдером, то результат иногда может быть в пользу последнего. Здесь нелегко играть, как мне кажется, это хорошо, поскольку можно получить хороший опыт. С каждым годом Российская премьер-лига улучшается, клубы неплохо выступают в еврокубках", - добавил он.

Полузащитник сообщил, что хотел бы свободно разговаривать на русском языке. "Сейчас я много слушаю, пытаюсь разговаривать с ребятами по-русски, многое понимаю. Мне хотелось бы брать индивидуальные уроки, чтобы улучшить уровень восприятия, чтобы меня тоже понимали", - подчеркнул он.