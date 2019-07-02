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Третьяк считает, что игроки из НХЛ вряд ли выступят на Олимпиаде-2022

Игроки Национальной хоккейной лиги принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что вероятность участия игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине мала. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

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Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год.

"Мы думаем, что на Олимпийские игры в Китае вряд ли приедут игроки из НХЛ. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они играли, но у меня есть сомнения. Нам уже сейчас надо думать о подготовке к Олимпиаде. Может быть, на чемпионат мира поедет одна команда, на Олимпиаду - другая", - отметил Третьяк.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков и НХЛ истекает после сезона-2021/22, лига может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября. В этом случае в 2020 году начнется локаут (англ. lockout - "увольнение", "отказ нанимателя обеспечить работой своих сотрудников") - полная или частичная отмена сезона в связи с отсутствием подписанного между НХЛ и профсоюзом игроков коллективного соглашения. Локаут может повлиять на решение по участию игроков НХЛ в Олимпийских играх.

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