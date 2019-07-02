{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Третьяк: КХЛ делает все возможное для успешного выступления сборной России

Глава Федерации хоккея России отметил, что у организации нет разногласий с Континентальной хоккейной лигой

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не имеет разногласий с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), которая делает все возможное в интересах национальной сборной. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

На эту тему
"ФХР не может привязать хоккеистов". Владислав Третьяк — об оттоке игроков в США и Канаду

Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира - 2019 в Братиславе, который прошел в мае. В составе команды выступали десять представителей клубов КХЛ.

"У нас очень хорошие отношения с КХЛ, нет разногласий. Лига все делает, составляет расписание так, чтобы сборная играла, готовилась к важным стартам. В этом году мы выиграли Евротур", - отметил Третьяк.

КХЛ существует с сезона-2008/09. С тех пор российские хоккеисты трижды становились чемпионами мира (2009, 2012, 2014), а в 2018 году выиграли Олимпийские игры.

Теги
Третьяк, Владислав Александрович
Футбол в России
Вандерсон: футболисты "Краснодара" в ЛЧ должны быть сконцентрированными более 90 минут
По словам полузащитника краснодарского клуба, возможная встреча в квалификации Лиги чемпионов с сильными соперниками будет иметь свои плюсы
Читать полностью