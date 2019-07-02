Третьяк: многие молодые российские хоккеисты остаются талантами лишь на бумаге

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Многие российские молодые хоккеисты не раскрываются в полной мере и остаются талантами только на бумаге. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В 2019 году молодежная сборная России (игроки до 20 лет) завоевала бронзовые медали чемпионата мира, а юниорская сборная России (игроки до 18 лет) выиграла серебряные награды мирового первенства.

"Не каждый спортсмен раскрывается в 17-18 лет. Они на сегодняшний день не подходят командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) не всегда хотят играть. Многие так и не раскрываются и остаются талантами только на бумаге, процесс развития идет по-разному. Конечно, никто не будет открывать перед тобой двери, если ты молодой, но не играешь на должном уровне, у нас есть игроки среднего возраста, пять легионеров, которые тоже занимают места", - отметил Третьяк.

"КХЛ хочет взять всех лучших, это нормально. Каждый менеджер хочет выиграть, конечно, легче всего взять финна или шведа. Стоит задача выиграть чемпионат, кого вы возьмете - чемпиона мира или 18-летнего пацана, которого никто не знает? Не сомневаюсь, что возьмете чемпиона мира, потому что вас уволят, если не покажете результат", - добавил глава ФХР.