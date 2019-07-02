Баскетболистка сборной Италии: мы много лет ждали шансов обыграть команду России на ЧЕ

БЕЛГРАД, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная Италии много лет ждала возможности обыграть команду России на чемпионате Европы по баскетболу, итальянки надеются сделать это во вторник в Белграде. Об этом ТАСС заявила центровая итальянской сборной Андре Олбис Футо.

Россиянки одержали семь побед подряд над сборной Италии в матчах официальных международных турниров, включая Олимпиаду 1996 года. Единственное поражение национальная команда России потерпела на чемпионате Европы в 1995 году.

"Мы готовы к игре с российской сборной, мы много лет ждали этой возможности, очень хотим не просто победить, но и показать хорошую игру, - сказала Футо. - Мы начали Евробаскет не очень хорошо, но прогрессируем по ходу. С Россией будет очень сложный матч, но мы настроены на успех".

"Кстати, мы играли с российской сборной в товарищеском турнире перед Евробаскетом, проиграли. Помним и это тоже, хотя у нас не играли некоторые ведущие игроки, - добавила она. - У сборной России я отмечу [Марию] Вадееву и [Раису] Мусину, они настоящие лидеры команды".

Россиянки встретятся со сборной Италии, которая заняла второе место в группе С во вторник. Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где встретится с испанками, занявшими первое место в группе А и напрямую вышедшими в плей-офф.

Полуфиналисты турнира, а также две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.