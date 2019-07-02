Бывший тренер английского "Ливерпуля" Бенитес возглавил китайский "Далянь Ифан"

ТАСС, 2 июля. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Рафаэль Бенитес назначен на аналогичный пост в китайской команде "Далянь Ифан". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу китайского клуба.

Отмечается, что детали соглашения с 59-летним специалистом не разглашаются. Ранее сообщалось, что зарплата Бенитеса может составить €13,4 млн в год.

Бенитес в июне покинул английский "Ньюкасл", который тренировал с 2016 года. Специалист вместе с командой одержал победу во втором по силе дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2016/17.

В течение тренерской карьеры Бенитес дважды одерживал победы в чемпионате Испании с "Валенсией" (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Во главе английского "Ливерпуля" Бенитес стал обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка страны (2006), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.

На посту главного тренера итальянского "Интера" Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира в 2010 году. Также Бенитес привел английский "Челси" к победе в Лиге Европы в сезоне-2012/13. После этого Бенитес с "Наполи" выиграл Кубок Италии в сезоне-2013/14 и Суперкубок Италии в 2014 году. Помимо этого, специалист дважды признавался тренером года по версии УЕФА (2004, 2005).

"Далянь Ифан" в нынешнем сезоне идет на 10-м месте в чемпионате Китая. За 15 матчей клуб сумел набрать 17 очков.