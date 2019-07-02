Третьяк считает, что у сборной России по хоккею были недоработки при подготовке к ЧМ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что сборная России по хоккею не доработала некоторые нюансы при подготовке к чемпионату мира 2019 года в Братиславе. Об этом Третьяк заявил в интервью ТАСС.

"Я считаю, что в этом году мы собрали очень сильную команду на чемпионат мира и по таланту, и по потенциалу. За последние годы я не помню, чтобы была такая сильная сборная. Я хотел бы поблагодарить всех ребят, кто приехал, наших болельщиков, которые на протяжении всего сезона поддерживали команду. Сборная провела турнир неплохо, одно обидное поражение от финнов со счетом 0:1 (в полуфинале турнира - прим. ТАСС), в матче за бронзу обыграли достаточно сильную чешскую команду", - отметил Третьяк.

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Малкин на двоих забросили три шайбы и набрали девять очков за результативность. "Ну как можно не взять Овечкина, если он сам хочет играть, биться за свою сборную и страну? И Малкин мечтает играть за сборную. Они лидеры, в клубах все выиграли, завоевали много престижных индивидуальных призов", - сказал Третьяк.

"Может, нужно как-то правильно их использовать. Это дело тренера, я не хочу сейчас в него лезть, раскрыть все сильные стороны игрока - очень большой талант тренера. В "Вашингтоне" вся команда играет на Овечкина, может быть, большая площадка сказалась, но где-то были недоработки. Команда - целый организм, нельзя набирать всех звезд, должны быть и те, кто работают в меньшинстве, выполняют черновую работу", - заключил собеседник агентства.

Овечкин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 забросил 51 шайбу в 81 матче, став лучшим снайпером. На счету Малкина 72 (21+51) очка в 68 матчах.