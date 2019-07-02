Нурмагомедов рекомендовал Макгрегору вести себя спокойно на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рекомендовал ирландцу Конору Макгрегору не устраивать шоу на турнире в Абу-Даби. Об этом Нурмагомедов заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Макгрегор может посетить турнир в Абу-Даби 7 сентября.

"В отличие от Нью-Цорка, из Абу-Даби ему тяжелее будет уехать, - сказал Нурмагомедов. - Если он собирается приехать, то пускай сидит и смотрит бои, но подставные фишки здесь не получится сделать. Абу-Даби - не место для шоу. Если он хочет приехать, пусть приезжает, но эти его фишки там не прокатят".

Макгрегор в апреле 2018 года в Нью-Йорке напал на автобус с бойцами UFC, в числе которых был Нурмагомедов. Позднее спортсмен был приговорен к исправительным работам и штрафу.

Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке осенью 2018 года в Лас-Вегасе. Впоследствии россиянин и несколько членов его команды были дисквалифицированы за участие в потасовке после боя.