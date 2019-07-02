Голодец: выбор Екатеринбурга столицей Универсиады-2023 стал свидетельством доверия России

Вице-премьер РФ напомнила о важности проведения крупных соревнований не только в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Выбор Екатеринбурга в качестве столицы летней Универсиады 2023 года является свидетельством доверия к России со стороны руководства Международной федерации университетского спорта (FISU). Такое мнение ТАСС высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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Екатеринбург был выбран столицей Универсиады-2023 во вторник исполкомом FISU. Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования состоялись в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду 1973 года. Зимняя Универсиада прошла в России в марте 2019 года, соревнования состоялись в Красноярске. "Решение об утверждении Екатеринбурга сторицей летней Универсиады-2023 стало свидетельством доверия к нашей стране со стороны FISU и международного спортивного сообщества, - сказала Голодец. - Совсем недавно завершилась зимняя Универсиада в Красноярске, в ходе которой был продемонстрирован высокий уровень организации, отмеченный всеми участниками и руководством FISU. Успех зимней Универсиады-2019 стал одной из причин поддержки нашего Екатеринбурга".

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