Голодец: выбор Екатеринбурга столицей Универсиады-2023 стал свидетельством доверия России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Выбор Екатеринбурга в качестве столицы летней Универсиады 2023 года является свидетельством доверия к России со стороны руководства Международной федерации университетского спорта (FISU). Такое мнение ТАСС высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Екатеринбург был выбран столицей Универсиады-2023 во вторник исполкомом FISU. Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования состоялись в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду 1973 года. Зимняя Универсиада прошла в России в марте 2019 года, соревнования состоялись в Красноярске.
"Решение об утверждении Екатеринбурга сторицей летней Универсиады-2023 стало свидетельством доверия к нашей стране со стороны FISU и международного спортивного сообщества, - сказала Голодец. - Совсем недавно завершилась зимняя Универсиада в Красноярске, в ходе которой был продемонстрирован высокий уровень организации, отмеченный всеми участниками и руководством FISU. Успех зимней Универсиады-2019 стал одной из причин поддержки нашего Екатеринбурга".
"Очень важно, чтобы крупные соревнования проводились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока, - добавила она. - Это открывает перспективу развития российских регионов. Мы приветствуем решение FISU, сделаем все возможное для организации соревнований на самом высоком уровне. Екатеринбург - столица Урала, один из крупнейших городов страны, обладающий всеми необходимыми условиями для крупных спортивных мероприятий".
"Уже выбраны площадки для проведения соревнований, с сегодняшнего дня начнется подготовка к Универсиаде. Город получит новый студенческий городок, который после соревнований станет кампусом Уральского федерального университета, он будет способствовать развитию современной образовательной и спортивной инфраструктуры на Урале", - резюмировала Голодец.
На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.