Чепиков: Универсиада пройдет в уникальном городе, она даст толчок развитию Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Летняя Универсиада, право на проведение которой в 2023 году выиграл Екатеринбург, даст толчок развитию города и его инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Государственной думы РФ Сергей Чепиков.
"Универсиада - значимое событие и крупный спортивный праздник как для студентов, так и в целом для России, Свердловской области и Екатеринбурга. Она даст определенный толчок развитию инфраструктуры города, спортивных объектов, дорог. Будем ждать этого события и готовиться к нему, надеюсь, что будет серьезная федеральная поддержка", - сказал он.
Чепиков также отметил, что при подготовке к Универсиаде нужно учитывать уникальное месторасположение Екатеринбурга.
"Екатеринбург становится серьезным спортивным центром на границе Европы и Азии, это очень интересная составляющая. Нужно это как-то обыграть и красиво преподнести, у нас действительно уникальный город", - считает Чепиков.
Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. Всемирная зимняя универсиада проходила на территории России в этом году, когда в марте Игры состоялись в Красноярске.
В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, 2021-го - в китайском Чэнду.