Чепиков: Универсиада пройдет в уникальном городе, она даст толчок развитию Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Летняя Универсиада, право на проведение которой в 2023 году выиграл Екатеринбург, даст толчок развитию города и его инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Государственной думы РФ Сергей Чепиков.

"Универсиада - значимое событие и крупный спортивный праздник как для студентов, так и в целом для России, Свердловской области и Екатеринбурга. Она даст определенный толчок развитию инфраструктуры города, спортивных объектов, дорог. Будем ждать этого события и готовиться к нему, надеюсь, что будет серьезная федеральная поддержка", - сказал он.