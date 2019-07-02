Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию 5 июля в США

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье проведут пресс-конференцию 5 июля в США. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Как ранее сообщал ТАСС, Нурмагомедов в начале июля отправится на сборы в США.

"Хабиб и Порье примут участие в пресс-конференции UFC 5 июля. Также в ней примут участие Кормье и Миочич", - сказал собеседник агентства.

Поединок Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. В активе россиянина 27 побед и ни одного поражения. На счету Порье 25 побед и пять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.