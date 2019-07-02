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Бокс

Боксерский поединок Ковалева и Ярда может пройти 24 августа в России

Контракт на бой пока не подписан
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом может пройти 24 августа в России. Об этом ТАСС сообщили в команде британского спортсмена.

"Рассматривается дата 24 августа", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Ярд пока не подписал контракт на бой. Изначально поединок должен был пройти в конце июня, однако был перенесен.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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