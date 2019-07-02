Боксерский поединок Ковалева и Ярда может пройти 24 августа в России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом может пройти 24 августа в России. Об этом ТАСС сообщили в команде британского спортсмена.

"Рассматривается дата 24 августа", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Ярд пока не подписал контракт на бой. Изначально поединок должен был пройти в конце июня, однако был перенесен.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.