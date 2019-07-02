Клишина, не получившая вовремя багаж, выступит на турнире в Марселе в чужих шиповках

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина, прибывшая по вине авиакомпании на турнир во французский Марсель без багажа, приняла решение выступать на соревнованиях в чужих шиповках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сезон-2018 и первую половину 2019 года Клишина пропустила. 21 июня она выступила на турнире Dwight Phillips Invitational в США, где показала результат 6,84 м, выполнив квалификационные нормативы на предстоящий чемпионат мира и Олимпийские игры - 2020 в Токио. Следующий стартом для нее должен был стать турнир в Марселе 2 июля. Ранее менеджер Клишиной сказал ТАСС, что спортсменка прибыла во Францию заблаговременно, но сумка с шиповками и формой, сданная в багаж, по каким-то причинам не была погружена на борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", рейсом которой прибыла спортсменка.

"Клишина приняла решение выступить на турнире в Марселе. Несмотря на неполучение багажа, она будет прыгать в форме, которую предоставит ей ее спонсор - компания Nike. А шиповки Дарье даст одна из французских спортсменок", - сообщили в ВФЛА.

Следующим стартом для Клишиной будет турнир в Алма-Ате, который пройдет 7 июля.