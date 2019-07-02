Ректор УрГПУ: Универсиада-2023 поможет развитию инклюзивного волонтерства на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Студенты Свердловской области получат возможность принять участие в развитии экологического и инклюзивного волонтерства в регионе в рамках Всемирной летней универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Такое мнение ТАСС высказала ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Светлана Минюрова.

Во вторник исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады 2023 года.

"Универсиада создаст условия для развития взаимодействия с вузами других стран, причем не только в спорте, но и во всех направлениях деятельности. Представители других стран смогут ближе узнать, как организуется образовательная деятельность, какие научно-образовательные, молодежные и международные проекты реализует УрГПУ. Надеемся, в будущем это создаст возможности для совместной реализации подобных проектов. Студенты УрГПУ получат опыт участия в организационной деятельности по подготовке и проведению Универсиады в качестве волонтеров по разным направлениям: переводчики, эковолонтеры, контролеры, сопровождающие лиц с ОВЗ и другие, а также опыт участия, если это будет возможно, в мероприятиях Универсиады", - сказала Минюрова.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.