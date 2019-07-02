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Летние олимпийские виды спорта

Церемонии открытия и закрытия Универсиады 2023 года пройдут на "Екатеринбург-Арене"

По словам генерального директора заявочного комитета "Екатеринбург-2023" Александра Чернова, во время церемоний арена сможет вместить до 30 тыс. человек
"Екатеринбург-Арена" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
"Екатеринбург-Арена"
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Церемонии открытия и закрытия Всемирных летних студенческих игр 2023 года пройдут на "Екатеринбург-Арене", которая принимала матчи чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор заявочного комитета "Екатеринбург-2023" Александр Чернов.

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Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года было принято во вторник на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в итальянском Неаполе.

"Церемонии открытия и закрытия Универсиады пройдут на "Екатеринбург-Арене", которая является домашней для футбольного клуба "Урал", она принимала матчи чемпионата мира, - сказал Чернов. - Также на стадионе будут располагаться главный пресс-центр и бродкастеры (организации, которые осуществляют телевизионное или радиовещание с места проведения события - прим. ТАСС)".

Собеседник агентства отметил, что во время церемоний арена сможет вместить до 30 тыс. человек благодаря партеру, который будет располагаться на игровом поле.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Летние олимпийские виды спорта
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