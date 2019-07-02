ФК "Локомотив" является приоритетным вариантом продолжения карьеры для Фернандеша

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник Мануэл Фернандеш рассматривает московский футбольный клуб "Локомотив" в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры. Об этом ТАСС сообщил агент 33-летнего игрока Паулу Барбоза.

Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 год. Летом текущего года его контракт с российским клубом подошел к концу, но футболист заинтересован в заключении нового соглашения с железнодорожниками. В июне генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе сообщил ТАСС, что не исключает варианта, при котором игрок останется в команде.

"Турецкие, арабские и итальянские клубы проявили интерес, но в это время "Локомотив" обратился и выразил интерес в том, чтобы мы начали переговоры, - сказал Барбоза. - Мы решили, что было бы некорректно вести переговоры с несколькими клубами - с ними мы решили взять паузу и сначала поговорить с "Локомотивом", поскольку этот вариант является приоритетным. Это этический вопрос - если у российского клуба есть интерес, то сначала мы будем говорить с ним. Надеемся, что в ближайшее время сумеем договориться".

По словам представителя Фернандеша, активная фаза переговоров с "Локомотивом" начнется в ближайшее время. "Какой срок контракта предложит клуб? Будем обсуждать этот вопрос", - отметил агент.

За пять лет в составе "Локомотива" Фернандеш принял участие в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок России, а также в сезоне-2017/18 помог железнодорожникам впервые за 14 лет выиграть чемпионат России.