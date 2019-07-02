Самбо, бокс и регби-7 вошли в программу Универсиады-2023 в Екатеринбурге

ТАСС, 2 июля. Самбо, бокс и регби-7 включены в программу Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 было принято во вторник на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU).

Спортивная программа будет включать 15 обязательных видов спорта: стрельба из лука, художественная гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, дайвинг, фехтование, футбол, дзюдо, художественная гимнастика, плавание, настольный теннис, тхэквондо, теннис, волейбол, водное поло. Города-организаторы Универсиады также могут предложить до трех дополнительных видов. Екатеринбург предложил бокс, регби-7 и самбо, исполком FISU единогласным решением включил все три вида спорта.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Помимо этого, в Москве прошла летняя Универсиада-1973. В 2019 году Красноярск принял зимнюю Универсиаду.