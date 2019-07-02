Объединение отечественных тренеров признало Сергея Семака лучшим тренером в прошлом сезоне

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сергей Семак стал лучшим тренером России сезона-2018/19 по версии Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ). Об этом журналистам во вторник заявил председатель правления объединения Михаил Гершкович.

Семак в мае 2018 года возглавил санкт-петербургский "Зенит" и выиграл с клубом золотые медали чемпионата России.

"Лучшим тренером прошлого сезона мы признали Семака, - заявил Гершкович. - По традиции, кто выигрывает чемпионат, тот и получает приз лучшего. Команда у Семака хорошая, условия хорошие, материально-техническая база, финансы - все есть. Нужно просто пожелать ему удачи, это очень важный сопутствующий момент для тренеров".

Ранее Семак возглавлял "Уфу" (2016-2018 гг.) и исполнял обязанности главного тренера в "Зените" (2014) - под его руководством команда проиграла в гостевом матче 21-го тура чемпионата России московскому ЦСКА (0:1) и победила в гостях дортмундскую "Боруссию" (2:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Также он работал помощником главного тренера в петербургский клубе (2013-2016 гг.) и сборной России (2014-2016 гг.).