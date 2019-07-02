Футболист Зе Луиш перешел из "Спартака" в "Порту"

ТАСС, 2 июля. Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Подробности контракта 28-летнего игрока с "Порту" не разглашаются.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали, спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно, но могу сказать, что останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте. Горжусь, что играл за "Спартак", если что было не так - простите, спасибо всем и удачи", - сказал Зе Луиш.

Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год. За это время он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал 25 голевых передач. Вместе с командой форвард из Кабо-Верде выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17 и Суперкубок России (2017).