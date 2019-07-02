Федерация спортивных журналистов ожидает более 300 работ в рамках конкурса "Энергия побед"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 300 человек могут принять участие во Всероссийском фестивале - конкурсе спортивной журналистики "Энергия побед". Об этом журналистам во вторник заявил глава Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов.

Конкурс "Энергия побед" проводится в восьмой раз под патронажем ФСЖР и Олимпийского комитета России (ОКР). 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста.

"Прием работ уже начинается, работы оценивают представители Федерации спортивных журналистов России, мы делаем это как можно более открыто и чисто, никаких личных преференций. В нем принимают участие не только российские журналисты, но и русскоязычные журналисты из других стран мира. Мы будем рады, если наберем 300-400 работ", - рассказал Долгополов.

"Призы установлены в каждой номинации, трех призеров мы приглашаем в Москву, на это мероприятие мы приглашаем известных людей не только из мира спорта, приглашаем спортивных руководителей, друзей из зарубежья, представителей AIPS [Международной ассоциации спортивной прессы]. В каждой номинации предусмотрено три денежных приза, хотелось бы, чтобы они были более крупными, но мы стараемся держать марку. Цифры мы удержали, настояли на том, чтобы победители получали призы, которые вручаются в торжественной обстановке вместе с дипломами и сувенирами", - добавил он.

Долгополов рассказал, что одна из номинаций будет названа в честь первого вице-президента ФСЖР Льва Россошика, который ушел из жизни в октябре 2018 года. "Это наш товарищеский долг перед ушедшим другом, который очень много делал для существования конкурса", - отметил глава ФСЖР.

Лауреаты конкурса "Энергия побед" будут названы в конце ноября текущего года.