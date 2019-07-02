Олимпийский чемпион Шипулин уверен, что Екатеринбург отлично проведет Универсиаду

ТАСС, 2 июля. Олимпийский чемпион по биатлону россиянин Антон Шипулин уверен в том, что Всемирная летняя универсиада 2023 года пройдет на высоком уровне. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года было принято во вторник на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU).

"Универсиада-2023 пройдет в нашей стране. С победой, Екатеринбург. Уверен, что город проведет это масштабное событие на высшем уровне. Это будет прекрасный спортивный праздник", - написал 31-летний Шипулин.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

В конце декабря 2018 года Шипулин объявил о завершении своей карьеры. Его последним соревнованием стала "Рождественская гонка" 29 декабря в немецком Гельзенкирхене. Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира (три серебряные и три бронзовые медали), а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.