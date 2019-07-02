Россиянки Макрогузова и Холомина вышли в 1/16 финала ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 2 июля. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсменки обыграли американок Саммер Росс и Сару Хьюз со счетом 21:16, 21:18. В другом матче группы К китаянки Мэймэй Линь и Цзиньцзинь Цзэн обыграли аргентинок Ану Гальяй и Фернанду Перейру (21:12, 21:18).

Макрогузова и Холомина заняли первое место в группе, они продолжат борьбу на турнире в 1/16 финала. Также на этой стадии сыграют россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, которые вошли в четверку лучших из ставших третьими в своих группах пар. По итогам группового этапа определились 28 вышедших в 1/16 финала команд. Еще четыре пары станут известны после встреч среди восьми худших команд из тех, кто занял третье место в группе, эти игры пройдут позднее во вторник.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.