Цорн: продажа Зе Луиша является успешной сделкой для ФК "Спартак"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Переход нападающего Зе Луиша из "Спартака" в "Порту" является успешной сделкой для московской команды. Об этом заявил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Во вторник нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту". Подробности соглашения с 28-летним игроком не разглашаются.

"Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается "Спартака", то для нас это успешная сделка во всех отношениях: во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у "Браги". Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для "Спартака", так и для Российской премьер-лиги в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового фейр-плей", - заявил Цорн пресс-службе "Спартака".

"При этом нам не нужно искать замену игроку - считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована. Клуб продолжит работу на трансферном рынке - нам еще нужно усилиться к старту сезона", - добавил он.

Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год. За это время он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал 25 голевых передач. Вместе с командой форвард из Кабо-Верде выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17 и Суперкубок России (2017).