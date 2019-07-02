Футболист Новосельцев перешел из "Зенита" в "Сочи"

ТАСС, 2 июля. Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Также сообщается, что состав "Сочи" пополнил еще один бывший защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов. Детали контрактов с футболистами не разглашаются.

Новосельцев в минувшем сезоне на правах аренды выступал за махачкалинский "Анжи" и "Ростов", проведя 20 матчей в премьер-лиге и забив один гол. Ранее он также играл за московское "Торпедо", "Ростов" и тульский "Арсенал" (аренда). Всего в чемпионате России 27-летний футболист провел 86 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. За национальную команду России на его счету пять матчей.

Цаллагов минувший сезон провел в аренде в казанском "Рубине", приняв участие в 16 матчах премьер-лиги. Ранее он выступал за самарские "Крылья Советов" и московское "Динамо" (аренда). Всего 28-летний защитник провел в национальном чемпионате 184 матча, в которых забил шесть мячей.

"Сочи" по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и предстоящий сезон проведет в премьер-лиге. В первом туре чемпионата " Сочи" сыграет против столичного "Спартака" 13 июля в Москве.