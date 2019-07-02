Российская теннисистка Калинская уступила в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская проиграла польской теннисистке Магде Линетт в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Матч, длившийся 1 час 27 минут, завершился со счетом 6:0, 7:6 (11:9) в пользу Линетт. Теннисистки встречались впервые. В следующем круге 27-летней польке будет противостоять победительница встречи между американкой Амандой Анисимовой и Сораной Кырстей из Румынии.

Линетт впервые вышла во второй раунд Уимблдона, на турнирах серии Большого шлема лучшим результатом спортсменки является выход в третий раунд на Открытом чемпионате Франции (2017). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Линетт занимает 75-ю строчку.

Калинская на турнирах серии Большого шлема ни разу не доходила до второго раунда, на Уимблдоне 20-летняя россиянка играет впервые. В рейтинге WTA она находится на 144-м месте.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.