Нападающий Шейдаев подписал контракт с футбольным клубом "Динамо"

ТАСС, 2 июля. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании соглашения с нападающим Рамилем Шейдаевым. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один год. Ранее состав "Динамо" пополнили польский полузащитник Себастиян Шиманьский, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Иван Ордец и Сергей Паршивлюк.

В минувшем сезоне Шейдаев выступал за самарские "Крылья Советов", 30 июня у него истек срок соглашения с клубом. В составе "Крыльев Советов" он провел 20 матчей, забив четыре гола и отдав одну голевую передачу.

Шейдаев является воспитанником петербургского "Зенита". Также он выступал за казанский "Рубин", турецкий "Трабзонспор", словацкую "Жилину" и азербайджанский "Карабах". В составе сборной России среди игроков не старше 17 лет Шейдаев стал победителем чемпионата Европы 2013 года. В 2016 году был заигран за основную команду Азербайджана.