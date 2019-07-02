Российские ватерполисты разгромили команду Великобритании на Универсиаде

ТАСС, 2 июля. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в первом матче группового этапа на Всемирной летней универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча группы А завершилась со счетом 25:1. В следующем туре российская команда сыграет против сборной Франции, игра пройдет 3 июля.

Также в группе А находятся сборные Южной Кореи и США. В группе В выступают команды Хорватии, Италии, Венгрии, Японии и Австралии. По итогам группового этапа определятся по четыре участника от каждой команды, которые продолжат участие в турнире на стадии 1/4 финала.

На Универсиаде-2017 мужская сборная России стала серебряным призером, уступив в финале команде Сербии.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.