РФС снял с "Оренбурга" запрет на регистрацию новых футболистов

ТАСС, 2 июля. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания палаты по разрешению споров снял запрет с "Оренбурга" на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Во вторник в Доме футбола состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление "Оренбурга" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов", - говорится в сообщении.

Ранее на "Оренбург" был наложен запрет на регистрацию игроков в связи с жалобой футболиста Ильи Самошникова. Он зимой покинул ярославский "Шинник", но не смог подписать контракт с "Оренбургом" из-за изменения условий со стороны клуба. РФС признал трудовой договор Самошникова с "Оренбургом" заключенным, а также расторгнутым впоследствии по инициативе футболиста.

Таким образом, "Оренбург" обязан был выплатить 21-летнему футболисту задолженность по заработной плате, бонусам, проценты за задержку выплаты задолженностей, компенсацию за досрочное расторжение контракта и расходы игрока на представителя. Кроме того, "Оренбург" должен был выплатить "Шиннику" задолженность по трансферной выплате за переход Самошникова и неустойку, предусмотренную трансферным контрактом.