Пахноцкая провела заседание группы Совета Европы по защите антидопинговых осведомителей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая провела во французском Страсбурге первое заседание группы Совета Европы по защите осведомителей, информирующих о допинговых нарушениях в спорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Группа была создана в мае в ходе заседания мониторинговой группы конвенции по борьбе с допингом Совета Европы, на котором Пахноцкая была выбрана председателем. В состав группы вошли эксперты в сфере расследований и сбора данных, юриспруденции, образования, а также представители национальных антидопинговых агентств и правительств европейских стран, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных организаций.

"На первом заседании эксперты обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются антидопинговые организации в процессе работы с осведомителями, - отметил сотрудник пресс-службы РУСАДА. - Группой было принято решение по созданию терминологии, единой для всех организаций, которые ведут работу по взаимодействию с осведомителями. Отдельное внимание будет уделено разработке методов, используемых в работе с осведомителями, и детализации отдельных этапов процесса защиты прав осведомителей. Также на заседании были обозначены направления для дальнейшей проработки и детализации членами группы".

Целями группы являются создание модели эффективной системы защиты прав осведомителей в области антидопинга с учетом мирового опыта не только в области спорта, а также руководство процессом повышения осведомленности у всего населения и, в частности, в спортивной среде по вопросам того, как сообщить о нарушениях в области антидопинга. Так, члены группы выработают рекомендации для членов Совета Европы по созданию правовой базы, обеспечивающей защиту прав осведомителей по вопросам антидопинга.

"Работа с осведомителями и реализация их прав на эффективную защиту являются важной составляющей борьбы с допингом в спорте. РУСАДА активно развивает взаимодействие с осведомителями, в том числе в ходе совместных с международными организациями расследований", - подытожил собеседник ТАСС.

Россия является подписантом Антидопинговой конвенции Совета Европы, принятой в 1989 году. В 2019 году Конвенции исполнилось 30 лет.