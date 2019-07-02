Гандболистка "Лады" Дарья Дмитриева признана лучшим игроком сезона-2018/19

ТАСС, 2 июля. Лучшей гандболисткой прошедшего сезона российской Суперлиги признана разыгрывающая тольяттинской "Лады" Дарья Дмитриева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Следующий сезон Дмитриева начнет в ЦСКА, который был создан в июне этого года.

Лучшим вратарем сезона стала Анна Седойкина ("Ростов-Дон"), лучшей левой крайней признана Дарья Самохина ("Астраханочка"), правой крайней - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), линейной - Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), левой полусредней - нидерландка Лоис Аббинг ("Ростов-Дон"), правой полусредней- Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), разыгрывающей - Дарья Дмитриева ("Лада"), открытием сезона стала Елена Михайличенко ("Лада"). Лучшим тренером по итогам сезона признан испанец Амброс Мартин ("Ростов-Дон")

Победителем Суперлиги стал "Ростов-Дон", обыгравший в финале "Ладу" со счетом 2-0 в серии. Ростовчанки в третий раз подряд стали чемпионками России, всего в активе клуба "Ростов-Дон" пять побед в чемпионате страны (1994, 2015, 2017, 2018, 2019).

В прошедшем сезоне гандболистки "Ростов-Дона" дошли до "Финала четырех" Лиги чемпионов, где уступили соперницам из венгерского "Дьёра" (24:25) в финальном матче.