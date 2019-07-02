Гендиректор ФК "Зенит" назвал признание Семака лучшим тренером сезона заслуженным

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заслуженно признан лучшим тренером России по итогам сезона-2018/19. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Во вторник Семак был признан лучшим тренером России сезона-2018/19 по версии Объединения отечественных тренеров по футболу. На прошлой неделе он получил аналогичный приз по версии Российского футбольного союза. Под руководством 43-летнего специалиста "Зенит" впервые с 2015 года выиграл чемпионат России и завоевал путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

"Это абсолютно заслуженное звание, - сказал Медведев. - В свой первый сезон в "Зените", когда была волна критики и вопросы о том, где игра команды, он отрабатывал с футболистами различные схемы, которые применялись в зависимости от тактики соперников. Во второй половине сезона команда под руководством Семака показала такие яркие матчи, как против "Краснодара" и ЦСКА ("Зенит" одержал победы со счетом 3:2 и 3:1 соответственно - прим. ТАСС). Даже две ничьи со "Спартаком" и "Локомотивом" показали, каким потенциалом обладает команда, как она умеет бороться и забивать".

"Хочется пожелать Сергею Богдановичу успеха, потому что выиграть тяжело, а удержаться на вершине еще сложнее. Плюс впереди Лига чемпионов - турнир, в котором играют клубы высшего уровня. Уверен, что команда под руководством Семака на основе первого, чемпионского, сезона и дальше будет показывать интересный и, главное, победный футбол".

Первый официальный матч нового сезона "Зенит" проведет 6 июля - в игре за Олимп - Суперкубок России сине-бело-голубые встретятся с обладателем кубка страны московским "Локомотивом". Игра пройдет на "ВТБ-Арене", начало встречи - 19:00 мск.