Гендиректор ФК "Зенит" считает "Локомотив" принципиальным соперником

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" является принципиальным соперником для "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

"Зенит" и "Локомотив" в субботу в Москве сыграют в матче за Олимп - Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ-Арена" в Петровском парке. Начало игры - в 19:00 мск.

"Локомотив" - вторая команда чемпионата, принципиальный соперник, - сказал Медведев. - Будет очень интересная игра, а выиграть Суперкубок очень почетно. Конечно же, стоит задача начать сезон с завоевания трофея".

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.