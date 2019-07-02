Колобков призвал не делать скоропалительных выводов в отношении подозреваемых WADA атлетов

Во вторник WADA сообщило, что подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории. На данный момент из 578 допинг-проб были проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 спортсменам. По итогам проверки были составлены пакеты доказательств нарушений антидопинговых правил. 18 июня WADA передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории (приблизительно 500 гигабайт) независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

"Российская сторона выполняет все договоренности, мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам. Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов, по ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован, Россия является сторонником чистого спорта", - сказал Колобков.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел. В среду глава WADA Крейг Риди заявил, что в конечном счете их должно быть более ста.