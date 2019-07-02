Пловец Пригода станет знаменосцем сборной РФ на церемонии открытия Универсиады в Неаполе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пловец Кирилл Пригода станет знаменосцем сборной России на церемонии открытия летней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Неаполе. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Официальная церемония открытия Универсиады пройдет в Неаполе 3 июля.

Летняя Универсиада пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля.

Пригода является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, также на его счету четыре золотых награды чемпионатов мира на короткой воде.