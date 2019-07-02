Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной футболистки Исмаили

ТАСС, 2 июля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования семье и близким швейцарской футболистки Флорианы Исмаили, найденной мертвой в озере Комо. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Футболистка сборной Швейцарии и капитан клуба "Янг Бойз" Исмаили во вторник была найдена мертвой в озере Комо в Италии.

"Это чрезвычайно печальное событие для всего футбольного сообщества, особенно во время проведения женского чемпионата мира по футболу. Хотел бы от себя и ФИФА от чистого сердца выразить соболезнования семье и друзьям Флорианы, Швейцарской федерации футбола и футбольному клубу "Янг Бойз", - заявил Инфантино.

Ранее швейцарская газета Blick сообщала, что 24-летняя спортсменка вместе с подругой отплыла на лодке от берега и стала загорать. Затем спортсменка прыгнула в воду, но так и не появилась на поверхности. Итальянские спасатели организовали операцию, в ней был задействован дайвинг-робот, который обнаружил тело Исмаили на дне озера.