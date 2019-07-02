СМИ: Маррей сыграет с Сереной Уильямс на Уимблдоне в миксте

ТАСС, 2 июля. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вместе с американкой Сереной Уильямс примет участие в соревнованиях среди смешанных пар на Уимблдоне. Об этом во вторник в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.

Ранее Маррей сообщил, что Открытый чемпионат Австралии - 2019, на котором теннисист проиграл в первом круге, может стать последним турниром в его карьере. Спортсмен получил травму бедра в июле 2017 года, позднее Маррей перенес две операции - в 2018 и 2019 годах. В марте он заявил, что избавился от болей в бедре и намерен продолжить карьеру.

На счету 32-летнего Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золотых медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе 37-летней американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующими победителями Уимблдона в смешанном разряде являются американка Николь Меличар и австриец Александр Пейя.