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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Мусина: российские баскетболистки хорошо знают соперниц по 1/4 финала ЧЕ из Испании

По словам форварда, сборная Испании - быстрая, бросающая команда
Раиса Мусина (справа) AP Photo/Darko Vojinovic
Описание
Раиса Мусина (справа)
© AP Photo/Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу хорошо знает соперниц по четвертьфиналу чемпионата Европы - команду Испании. Об этом ТАСС заявила форвард Раиса Мусина.

Сборная России по баскетболу со счетом 63:54 победила команду Италии в квалификационном матче за выход в 1/4 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Испании, матч пройдет 4 июля.

"Мы очень рады этой победе, мы идем дальше, и дальше будет больше, - сказала Мусина. - Мы начали матч с итальянками от защиты, и соперницы стали очень много мазать. Мы же почувствовали игру и довели матч до победы".

"Испания очень хорошая команда. Мы их хорошо знаем, играли и победили в товарищеской игре перед Евробаскетом. Это быстрая, бросающая команда. В первую очередь надо будет защищаться один на один, чтобы добиться успеха", - добавила Мусина.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

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Женский чемпионат Европы по баскетболу
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