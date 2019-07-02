Тренер сборной России Ланге ожидает веселый четвертьфинал против испанок на Евробаскете

БЕЛГРАД, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч сборных России и Испании на чемпионате Европы по баскетболу будет веселым. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Олаф Ланге.

Сборная России по баскетболу со счетом 63:54 победила команду Италии в квалификационном матче за выход в 1/4 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Испании, матч пройдет 4 июля.

"Мы все с нетерпением ждем матч против команды Испании. Это будет весело, - сказал Ланге. - Мы играли с ними на предсезонном турнире, одержали победу (8 июня, 70:61). Но, конечно, это ни о чем не говорит. Четвертьфинальный матч будет совсем другим".

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.