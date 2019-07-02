Кириленко: на женском чемпионате Европы по баскетболу выступают равные по уровню команды

БЕЛГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Все сборные на женском чемпионате Европы по баскетболу показывают одинаковый уровень игры. Такое мнение ТАСС выразил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Во вторник сборная России обыграла команду Италии со счетом 63:54 в квалификационном матче за выход в 1/4 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале российские баскетболистки встретятся с командой Испании, встреча пройдет 4 июля.

"В целом Евробаскет показал, что все сборные научились играть, и каждый каждого может обыграть. Этот чемпионат показывает, что все соперники очень равные", - сказал Кириленко.

"Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева - еще вчера они играли в молодежной сборной. Их время приходит, но постепенно. Хочется, чтобы оно наступило быстрее, но все должно быть постепенно", - добавил глава РФБ.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.