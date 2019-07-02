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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Кириленко: на женском чемпионате Европы по баскетболу выступают равные по уровню команды

Глава Российской федерации баскетбола отметил, что у сборной РФ очень молодая команда
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

БЕЛГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Все сборные на женском чемпионате Европы по баскетболу показывают одинаковый уровень игры. Такое мнение ТАСС выразил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Во вторник сборная России обыграла команду Италии со счетом 63:54 в квалификационном матче за выход в 1/4 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале российские баскетболистки встретятся с командой Испании, встреча пройдет 4 июля.

"В целом Евробаскет показал, что все сборные научились играть, и каждый каждого может обыграть. Этот чемпионат показывает, что все соперники очень равные", - сказал Кириленко.

"Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева - еще вчера они играли в молодежной сборной. Их время приходит, но постепенно. Хочется, чтобы оно наступило быстрее, но все должно быть постепенно", - добавил глава РФБ.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

Теги
Кириленко, Андрей ГеннадьевичЖенский чемпионат Европы по баскетболу
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