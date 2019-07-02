Вадеева: матч с итальянками был легким для баскетболисток России после "группы смерти"

БЕЛГРАД, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч против сборной Италии на чемпионате Европы показался не таким сложным для российских баскетболисток после того, как они преодолели "группу смерти". Об этом ТАСС заявила центровая Мария Вадеева.

Сборная России по баскетболу со счетом 63:54 победила команду Италии в квалификационном матче за выход в 1/4 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Испании, матч пройдет 4 июля.

"Как я и говорила ранее, если мы играем спокойно, то все у нас получается. С Италией мы забили свои очки, и все - мы чемпионы на сегодня, - сказала Вадеева. - У нас была очень сильная группа, реально "группа смерти". Италия после этого показалась не такой жесткой командой. Мы просто были круче".

Российская команда на групповой стадии проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), но одержала победу над командой Белоруссии (76:62). Подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.