Бобровский верит, что "Флорида" способна выиграть Кубок Стэнли

ТАСС, 3 июля. Российский голкипер Сергей Бобровский рассказал, что подписал контракт с "Флоридой", потому что у команды есть потенциал для завоевания Кубка Стэнли. Слова 30-летнего вратаря приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В понедельник "Флорида" подписала семилетний контракт с Бобровским на $70 млн. Он стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей лиги.

"Все из-за Кубка Стэнли, это моя главная цель, вот почему я здесь. Я верю в эту команду, верю, что мы действительно можем сделать что-то особенное", - сказал Бобровский.

"Я подписал семилетний контракт, это долгий срок, и я хочу окружить себя победителями. В команде есть группа талантливых молодых хоккеистов и отличный тренер [Джоэль Кенневилль]. Я думаю, тренер - одна из важнейших позиций в клубе, многое зависит от того, какую атмосферу он создает. Он выиграл три Кубка Стэнли, его опыт потрясает, я рад быть частью всего этого", - добавил голкипер.

Кенневилля назначили на пост главного тренера "Пантерз" в апреле. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли с "Чикаго". Специалист занимает второе место в истории лиги по числу победу в регулярных чемпионатах - 890.

Бобровский в минувшем сезоне выступал за "Коламбус", за который провел 62 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,3% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,58 шайбы за игру, также в его активе девять матчей на ноль (больше всех в лиге). В плей-офф "Коламбус" во втором раунде уступил "Бостону" (счет в серии 2-4), российский голкипер принял участие во всех десяти встречах, отразив 92,5% бросков, пропуская в среднем 2,41 шайбы за игру.