ЦСКА подписал контракт с баскетболистом "Басконии" Хиллиардом

ТАСС, 3 июля. Американский форвард испанского баскетбольного клуба "Баскония" Дэрран Хиллиард подписал контракт с российским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано на один сезон.

"С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде".

"Когда мне представилась возможность сыграть за один из самых авторитетных клубов в европейской истории, я понял, что это слишком хороший шанс, чтобы его упустить. Играть под руководством тренера Итудиса - честь для меня, и я не могу дождаться визита в Москву, чтобы прочувствовать невероятные традиции баскетбольного ЦСКА. Моя единственная цель - помочь ЦСКА побеждать в матчах и взять много титулов. Буду отдавать все сердце и душу на каждой тренировке и игре, делать все возможное, чтобы внести вклад в эти победы", - сказал Хиллиард.

На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года Хиллиард был выбран "Детройтом" под общим 38-м номером. Всего в НБА он провел 91 игру, выступая за "Детройт" и "Сан-Антонио". В составе "Басконии" Хиллиард провел один сезон, в Евролиге он в среднем набирал 9,4 очка, делал 2,9 подбора и 1,1 передачи, в чемпионате Испании на его счету 35 игр и 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи.