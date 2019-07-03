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Допинг в спорте

Загитова, Медведева и Кулижников вошли в новые международные пулы допинг-тестирования ISU

В пулы тестирования ISU на новый сезон вошли 107 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека
Евгения Медведева и Алина Загитова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгения Медведева и Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова, а также российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ISU.

В пулы тестирования ISU на сезон-2019/20 вошли 107 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из них 25 - россияне.

Из фигуристов, кроме олимпийской чемпионки Загитовой, серебряного призера ОИ-2018 Медведевой и чемпионки мира среди юниоров Трусовой, в пулы были включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (все - парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (спортивные танцы).

Вместе с неоднократными победителями чемпионатов мира по конькобежному спорту Кулижниковым и Юсковым в пулы также вошли Анна Чернова, Ольга Фаткуллина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Руслан Захаров.

Из российских шорт-трекистов ISU взял под особый допинг-контроль Семена Елистратова, Екатерину Константинову и Софью Просвирнову.

В новые международные пулы тестирования включены многие ведущие конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты мира, в частности, Юдзуру Ханю (Япония), Свен Крамер (Нидерланды), Клаудия Пехштайн (Германия), Мартина Сабликова (Чехия), Габриэла Пападакис, Гийом Сизерон (оба - Франция).

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ДопингМедведева, Евгения АрмановнаЗагитова, Алина Ильназовна
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