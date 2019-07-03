Чемпион Европейских игр Гаджимагомедов уверен, что бокс никогда не покинет программу ОИ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бокс всегда будет присутствовать в программе Олимпийских игр, поскольку является одним из самых популярных видов спорта. Такое мнение в интервью ТАСС высказал победитель Европейских игр в Минске боксер Муслим Гаджимагомедов.

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Международную ассоциацию бокса (AIBA) признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

"Я не думаю, что Олимпийские игры когда-то будут без бокса, это невозможно, - сказал Гаджимагомедов. - Бокс - один из самых популярных видов спорта. Какое-то время назад хотели убрать из программы борьбу, но потом все нормально сложилось".

"Что будет с боксом? Я думаю, что нас чуть-чуть помучают и оставят в покое", - добавил спортсмен.

Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио. Организацией боксерского турнира будет заниматься сам МОК. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Группа уже представила проект соревновательной программы боксерского турнира.