Гаджимагомедов: боец UFC Нурмагомедов может добиться успеха в боксе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов имеет хорошие перспективы в боксе. Такое мнение в интервью ТАСС высказал победитель Европейских игр в Минске боксер Муслим Гаджимагомедов.

"Смотря с кем он будет боксировать, - сказал Гаджимагомедов. - Но он может и в боксе добиться хороших результатов, а не только в смешанных единоборствах (ММА). Не думаю, что сразу он стал бы чемпионом мира. Но если начать с более простых соперников, то он смог бы добиться успеха в боксе".

"А если сразу выходить с Флойдом Мэйуэзером или еще с кем-то такого уровня, то будет тяжело", - добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вел переговоры с американским боксером Флойдом Мэйуэзером - младшим о поединке. Позднее чемпион UFC сообщил, что бой с Мэйуэзером в ближайшее время не состоится.

В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в ММА.