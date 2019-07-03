Семак отметил вклад игроков "Зенита" в признание его лучшим тренером прошлого сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что в получении им индивидуальных призов по итогам сезона-2018/19 есть большая заслуга игроков. Об этом 43-летний специалист заявил на пресс-конференции.

Во вторник Семак был признан лучшим тренером России сезона-2018/19 по версии Объединения отечественных тренеров по футболу. На прошлой неделе он получил аналогичный приз по версии Российского футбольного союза. Под его руководством "Зенит" впервые с 2015 года выиграл чемпионат России и завоевал путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

"Признание лучшим тренером приятно, но особого значения не придаю, - сказал Семак. - Результат есть - тренер хороший, результата нет - тренер может быть хорошим, но его никто не оценит".

Также главный тренер сине-бело-голубых отметил, что в получении им индивидуальных наград есть большая заслуга команды.

Первый официальный матч нового сезона "Зенит" проведет 6 июля - в игре за Олимп - Суперкубок России сине-бело-голубые встретятся с обладателем кубка страны московским "Локомотивом". Игра пройдет на "ВТБ-Арене", начало встречи - 19:00 мск.