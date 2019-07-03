Анюков будет работать с защитниками в тренерском штабе "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Александр Анюков в тренерском штабе футбольного клуба "Зенит" будет отвечать за работу с защитниками команды. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Срок контракта 36-летнего защитника истек в конце сезона-2018/19, позже было объявлено, что Анюков вошел в штаб Семака. Контракт с ним рассчитан на один год с возможностью продления на еще один сезон.

"Что касается прощального матча [Анюкова] - это вопрос к руководству клуба, где и как его организовывать. На данном этапе в его обязанности входит помощь и участие в некоторых упражнениях. Плюс он будет индивидуально работать по своей прямой специализации, будет индивидуально работать с линией защиты. Что касается его выхода на поле - пока я не думал об этом", - сказал Семак.

Анюков выступал за "Зенит" с 2005 года. За это время он пять раз выиграл чемпионат России, стал двукратным победителем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка России. Также в составе "Зенита" Анюков выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За национальную сборную игрок провел 77 матчей и отметился одним голом.